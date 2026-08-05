Семилетний воронежец сломал передние зубы, упав с самоката

После осмотра стоматологи установили, что при, к счастью, травме не произошло вскрытие пульповой камеры и повреждения нервов. Благодаря тому, что родители действовали оперативно и принесли фрагменты сломанных зубов, врачи смогли провести ювелирное восстановление, приклеив обломки на прежнее место. Это позволило сохранить естественную анатомию, цвет и прозрачность эмали, которые невозможно идеально повторить искусственными материалами. В результате отломки были надёжно зафиксированы, а линия перелома стала практически незаметной.