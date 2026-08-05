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С начала года в Красноярском крае открыто больше 26 тысяч вакансий в строительной отрасли

Эксперты российской рекрутинговой платформы проанализировали ситуацию на рынке труда в строительной сфере Красноярского края за первые семь месяцев 2026 года.

Эксперты российской рекрутинговой платформы проанализировали ситуацию на рынке труда в строительной сфере Красноярского края за первые семь месяцев 2026 года. Согласно результатам исследования, компании региона по-прежнему устанавливают конкурентоспособный уровень оплаты труда, чтобы привлечь необходимых сотрудников. Анализ данных показывает устойчивый рост зарплат в строительной отрасли Красноярского края. За первые семь месяцев 2026 года медианный доход, предлагаемый работодателями в объявлениях о найме, достиг 169 тысяч рублей, превысив показатель июля 2025 года на 27%. В настоящее время уровень оплаты труда в данном секторе колеблется в диапазоне от 82 до 242 тысяч рублей. За период с января по июль 2026 года в строительной отрасли Красноярского края открыли 26,2 тысячи новых вакансий. Этот показатель формирует пятую часть (20%) от всего спроса на строительных специалистов в Сибирском федеральном округе. В целом за семь месяцев текущего года регионы Сибири разместили 128 тысяч предложений о работе в строительстве. Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована в Красноярском крае (20% от всех вакансий), Новосибирской области (18%) и Иркутской области (17%).