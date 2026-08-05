ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику из Ростова

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор инженеру-энергетику Александру Емельянову по уголовному делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.
Мужчина из Ростова-на-Дону ранее был приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы за передачу украинской разведке сведений о месте дислокации российской военной техники.
«Коллегия по уголовным делам ВС России отказала в удовлетворении кассационной жалобы осужденного, отметив, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления», — рассказали в пресс-службе.