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ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику из Ростова

ВС признал законным приговор за госизмену инженеру-энергетику Емельянову.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным приговор инженеру-энергетику Александру Емельянову по уголовному делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина из Ростова-на-Дону ранее был приговорен к 13 с половиной годам лишения свободы за передачу украинской разведке сведений о месте дислокации российской военной техники.

«Коллегия по уголовным делам ВС России отказала в удовлетворении кассационной жалобы осужденного, отметив, что наказание соответствует характеру и степени общественной опасности совершенного преступления», — рассказали в пресс-службе.