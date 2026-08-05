Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На капремонт крыши Гурьевской ЦРБ выделяют 8,2 млн рублей

Финансирование рассчитано на 2026 год.

Крышу здания Гурьевской центральной районной больницы планируют капитально отремонтировать. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Работы необходимо провести по адресу: ул. Калининградское шоссе, д. 31. К поиску подрядчика готовится само медучреждение. На ремонт выделяют 8 239 150 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В марте 2026 года стало известно, что пациентов Гурьевской ЦРБ, которым необходимо лечение в стационаре, отправляют в городские больницы № 3 и № 4 Калининграда. Как сообщала одна из местных жительниц в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», это происходило «под предлогом ремонта крыши». Представитель минздрава прокомментировал тогда, что экспертизу сметы на ремонт крыши стационара Гурьевской ЦРБ уже проводят, и после положительного заключения и получения финансовой субсидии начнутся конкурсные процедуры для выбора нового подрядчика.

Ранее прокуратура Гурьевского района установила, что в результате ненадлежащего исполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту здания произошло протекание кровли, что привело к затоплению помещений поликлиники в феврале 2026 года. «Учреждение не приняло мер к урегулированию спора в судебном порядке. МБУ “Служба заказчика” не осуществляло надлежащий строительный контроль», — сообщали в пресс-службе прокуратуры. Прокурор Гурьевского района внёс представления руководителю МБУ «Служба заказчика» Гурьевска и главному врачу учреждения.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше