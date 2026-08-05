На капремонт крыши Гурьевской ЦРБ выделяют 8,2 млн рублей

В марте 2026 года стало известно, что пациентов Гурьевской ЦРБ, которым необходимо лечение в стационаре, отправляют в городские больницы № 3 и № 4 Калининграда. Как сообщала одна из местных жительниц в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», это происходило «под предлогом ремонта крыши». Представитель минздрава прокомментировал тогда, что экспертизу сметы на ремонт крыши стационара Гурьевской ЦРБ уже проводят, и после положительного заключения и получения финансовой субсидии начнутся конкурсные процедуры для выбора нового подрядчика.