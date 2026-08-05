На капремонт крыши Гурьевской ЦРБ выделяют 8,2 млн рублей

Крышу здания Гурьевской центральной районной больницы планируют капитально отремонтировать. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Работы необходимо провести по адресу: ул. Калининградское шоссе, д. 31. К поиску подрядчика готовится само медучреждение. На ремонт выделяют 8 239 150 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
В марте 2026 года стало известно, что пациентов Гурьевской ЦРБ, которым необходимо лечение в стационаре, отправляют в городские больницы № 3 и № 4 Калининграда. Как сообщала одна из местных жительниц в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте», это происходило «под предлогом ремонта крыши». Представитель минздрава прокомментировал тогда, что экспертизу сметы на ремонт крыши стационара Гурьевской ЦРБ уже проводят, и после положительного заключения и получения финансовой субсидии начнутся конкурсные процедуры для выбора нового подрядчика.
Ранее прокуратура Гурьевского района установила, что в результате ненадлежащего исполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту здания произошло протекание кровли, что привело к затоплению помещений поликлиники в феврале 2026 года. «Учреждение не приняло мер к урегулированию спора в судебном порядке. МБУ “Служба заказчика” не осуществляло надлежащий строительный контроль», — сообщали в пресс-службе прокуратуры. Прокурор Гурьевского района внёс представления руководителю МБУ «Служба заказчика» Гурьевска и главному врачу учреждения.