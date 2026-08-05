Благодарные за спасение домов от огня жители Абакана вручили пожарным иконы

Начальник караула Дмитрий Ожигов позднее рассказывал, что пожарные прибыли оперативно, однако к тому моменту деревянные конструкции уже были охвачены огнем, а стены соседних домов начали дымиться. Основные усилия были брошены на то, чтобы не допустить распространение пламени. И это удалось сделать с помощью подоспевшей подмоги, сотрудников МЧС из других частей.