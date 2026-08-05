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Благодарные за спасение домов от огня жители Абакана вручили пожарным иконы

В Хакасии сотрудники МЧС получили иконы в подарок от благодарных жителей.

Источник: Комсомольская правда

4 августа жители несколько жителей Абакана пришли в пожарно-спасательную части № 1 города, чтобы вручить пожарным первого караула иконы Казанской Божией Матери и Спаса Вседержителя. Так люди решили выразить свою признательность сотрудникам МЧС, которые отстояли у огня их дома.

Все произошло вечером 25 июля. В районе частной застройки вспыхнули хозяйственные постройки сразу на трех соседних участках. Охваченная пламенем площадь достигла 140 квадратных метров. Существовала реальная угроза возгорания стоящих рядом жилищ.

Начальник караула Дмитрий Ожигов позднее рассказывал, что пожарные прибыли оперативно, однако к тому моменту деревянные конструкции уже были охвачены огнем, а стены соседних домов начали дымиться. Основные усилия были брошены на то, чтобы не допустить распространение пламени. И это удалось сделать с помощью подоспевшей подмоги, сотрудников МЧС из других частей.

Подаренные абаканскими семьями иконы займут почетное место в подразделении.

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