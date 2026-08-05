Врач рассказала о серьезных последствиях монодиеты из курицы с гречкой

По словам врача, при таком питании организм недополучает овощи, фрукты и ягоды, которые являются источниками витамина С, калия и антиоксидантов, что нарушает работу кишечника и снижает иммунитет. Также при такой диете организму не хватает полезных жиров, в том числе омега-3 — жирных кислот, добавила Алтунина.