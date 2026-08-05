В Калининграде вручили дипломы 19 выпускникам президентской программы

Девятнадцать выпускников президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ получили дипломы. Торжественная церемония прошла в правительстве Калининградской области.
Документы о завершении обучения по направлению «Менеджмент» в 2025/2026 учебном году вручила заместитель губернатора — руководитель аппарата правительства Наталья Шимченок. Она пожелала выпускникам, чтобы полученные знания стали фундаментом карьеры, а профессиональный путь был наполнен достижениями и вкладом в развитие региона.
Заместитель губернатора поблагодарила преподавателей за высокий уровень организации обучения и поддержку выпускников. Руководитель Президентской программы, профессор Высшей школы бизнеса и предпринимательства БФУ им. И. Канта Варвара Алтунина отметила высокое качество дипломных работ и их потенциал для практического применения в регионе.
Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Калининградской области с 1998 года, с 2007 года — на базе БФУ им. И. Канта. За время существования программы обучение прошли более 800 руководителей по различным направлениям. Программа профессиональной переподготовки (550 академических часов) финансируется из федерального и областного бюджетов, а также за счет средств предприятий или самих специалистов.