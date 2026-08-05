В Калининграде вручили дипломы 19 выпускникам президентской программы

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Калининградской области с 1998 года, с 2007 года — на базе БФУ им. И. Канта. За время существования программы обучение прошли более 800 руководителей по различным направлениям. Программа профессиональной переподготовки (550 академических часов) финансируется из федерального и областного бюджетов, а также за счет средств предприятий или самих специалистов.