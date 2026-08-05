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Сбежавшего соболя ищут в Симферополе уже два месяца

Беглянка Фрея: в Симферополе два месяца ищут сбежавшего домашнего соболя.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе уже два месяца ищут трехлетнюю самку соболя по кличке Фрея. Хозяева были в отъезде, когда зверек выбрался из вольера в частном доме и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщает «КП — Крым».

Семья сразу начала поиски: прочесывала улицы и скверы, расклеила объявления, но пока безрезультатно. По словам хозяйки, в первые дни после побега Фрею видели в городском парке, где она прыгала по скамейкам. Но каждый раз, когда владелица приезжала на место, зверька там уже не было. Приманка тоже не сработала. Любимую пасту соболя наносили на дерево, где его предположительно видели, но это не помогло.

Семья не теряет надежды. Возможно, Фрея приходит во дворы, где подкармливают бездомных кошек, так как такая еда очень нравится беглянке. Поиски продолжаются.

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