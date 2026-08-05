Сбежавшего соболя ищут в Симферополе уже два месяца

Семья сразу начала поиски: прочесывала улицы и скверы, расклеила объявления, но пока безрезультатно. По словам хозяйки, в первые дни после побега Фрею видели в городском парке, где она прыгала по скамейкам. Но каждый раз, когда владелица приезжала на место, зверька там уже не было. Приманка тоже не сработала. Любимую пасту соболя наносили на дерево, где его предположительно видели, но это не помогло.