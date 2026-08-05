Во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировали несанкционированную свалку

Несанкционированную свалку убрали во Всеволожском районе Ленинградской области. Работы проводились в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете государственного экологического надзора региона.
Свалка была расположена на одном из земельных участков во Всеволожском городском поселении. Там экомилиция обнаружила отходы древесины, картона, автомобильные покрышки, полиэтилен, разбитый кирпич, строительные мешки и многое другое. В адрес администрации Всеволожского района было направлено предостережение о необходимости ликвидации свалки. Необходимые меры в итоге были приняты. Администрация района сообщила о полной ликвидации несанкционированной свалки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.