Во Всеволожском районе Ленобласти ликвидировали несанкционированную свалку

Свалка была расположена на одном из земельных участков во Всеволожском городском поселении. Там экомилиция обнаружила отходы древесины, картона, автомобильные покрышки, полиэтилен, разбитый кирпич, строительные мешки и многое другое. В адрес администрации Всеволожского района было направлено предостережение о необходимости ликвидации свалки. Необходимые меры в итоге были приняты. Администрация района сообщила о полной ликвидации несанкционированной свалки.