День физкультурника-2026 в Красноярске: полная программа

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В 2026 году праздник пройдет 8 августа. В Красноярске жителей ждут массовые зарядки, спортивные соревнования, семейные эстафеты, мастер-классы и праздничные программы для любителей спорта всех возрастов.