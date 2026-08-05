На старт! День физкультурника-2026 в Красноярске: полная программа

Во вторую субботу августа в России отмечают День физкультурника. В 2026 году праздник пройдет 8 августа. В Красноярске жителей ждут массовые зарядки, спортивные соревнования, семейные эстафеты, мастер-классы и праздничные программы для любителей спорта всех возрастов.
На krsk.aif.ru публикуем полную программу Дня физкультурника-2026 в Красноярске.
Программа на 7 августа (пятница).
11:00 — Турнир по шашкам для всех желающих на острове Татышев.
11:00 — Игровая программа для детей «Здоровое лето с библиотекой» со спортивными состязаниями, литературными загадками и другими активностями (Детская библиотека имени Аркадия Гайдара).
12:00 — Познавательный час «В ритме здоровья» с виртуальным путешествием в страну Витаминов (Детская библиотека имени Александра Грина).
15:00 — Программа «ФизкультУРА» со спортивной эстафетой и конкурсами (библиотека имени Ленинского комсомола).
Программа на 8 августа (суббота).
Главная площадка праздника в Красноярске — остров Татышев. Здесь подготовят спортивно-развлекательные локации, соревнования по разным видам спорта, показательные выступления и концертную программу.
11:00 — Торжественное открытие праздника и общая зарядка с участником шоу «Титаны» Станиславом Лебедевым.
11:30 — Начало работы спортивно-развлекательных площадок.
11:50 — Показательные выступления спортивных школ: гимнастика, карате, футбол, ушу и другие направления.
12:00 — Старт соревнований по настольному теннису, волейболу, русской лапте, шахматам, шашкам, гиревому спорту и семейным стартам.
14:00 — Закрытие праздника и награждение победителей спортивных соревнований.
Чтобы поучаствовать в соревнованиях, подайте заявку до 6 августа до 15:00:
волейбол — fvkrsk@mail.ru;
настольный теннис — deryabin.65@bk.ru;
лапта — csk_shek@mail.ru.
В течение дня на острове Татышев будут работать открытая тренировка по мягкой растяжке, спортивные активности и розыгрыш призов от партнеров. Участники, которые соберут специальные отметки на площадках, смогут получить памятную футболку.
Советский район.
11:00 — Праздничная программа в спорткомплексе «Металлург». В программе — соревнования по скандинавской ходьбе для старшего поколения, волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису, дартсу и веселые старты.
Октябрьский район.
11:00 — Спортивный праздник «Спорт объединяет #МойОктябрьский» на стадионе «Рассвет». В программе — соревнования по мини-футболу, стритболу 3×3, шахматам, шашкам, настольному теннису, дартсу, армспорту, гиревому спорту и другим дисциплинам.
Также гостей ждут мастер-классы по роллер-спорту и настольному теннису, выступления воспитанников спортивной школы по художественной гимнастике и шоу с участием пуделя Чарли, который выполнит больше 100 трюков.
Программа на 11 августа (вторник).
15:00 — Спортивно-познавательная игра «Веселые старты против стресса» с блиц-вопросами по истории олимпийского движения, анатомии человека и серией адаптированных эстафет (библиотека имени Александра Серафимовича).
Программа на 16 августа (воскресенье).
16:00 — Праздник Кировского района. Работа 30 интерактивных спортивных локаций и концертная программа (тренировочное поле стадиона «Авангард»).
Отметим, также на нашем сайте есть программа на День помидора 2026.