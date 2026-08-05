Ученые начали использовать ИИ для подготовки заявок на гранты РНФ

«Когда текстовый редактор исправляет наши ошибки, мы ведь не считаем это чем-то плохим. То же самое касается и искусственного интеллекта. Однако важно помнить, что подготовка заявки — это еще и демонстрация профессиональных компетенций заявителя. Поэтому мы рассматриваем все поступившие заявки», — добавил он.