Под Волгоградом осудили лихача на иномарке, сгубившего 40-летнего мужчину

Отметим, фигурант свою вину признал и попытался компенсировать семье погибшего ущерб. Решением Дубовского районного суда лихач приговорён к 1 году и 6 месяцам принудительных работ. Кроме того, на 1 год и 6 месяцев ему запрещено управлять транспортными средствами.