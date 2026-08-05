На улице Баранова вырубили липы по требованию общества «Динамо»

В Калининграде на улице Баранова, перед входом в здание калининградского реготделения всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», вырубили липы. О том, что деревья были снесены по требованию руководства ВФСО «Динамо», свидетельствует опубликованный на сайте мэрии города порубочный билет на шесть лип, подписанный председателем комитета городского хозяйства Максимом Федосеевым 16 июля текущего года.
В документе также сообщается, что собственник участка обязуется высадить взамен шесть деревьев того же качества и на том же месте. Экологическую ценность вырубленных деревьев в мэрии оценили в 54 балла (по 9 баллов за каждое).
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