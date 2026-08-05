В Татарстане отразили атаку украинских БПЛА

Ночью и утром 5 августа Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Экстренные режимы действовали в республике более пяти часов. В Зеленодольском районе на одном из гражданских объектов произошло возгорание. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
В ночь на 5 августа жители Татарстана получили экстренное ~уведомление от МЧС о введении режима «Беспилотная опасность»~. Спустя полтора часа ведомство объявило о непосредственной угрозе воздушного удара по Казани и Зеленодольску.
В различных районах Казани начали массово сообщать о звуках сирен гражданской обороны. Очевидцы также зафиксировали два громких взрыва в небе над городом и на его окраинах.
Ближе к утру предупреждение получили жители Альметьевска, Бугульмы и Лениногорска. Менее чем через полчаса, в 7:28, сообщение пришло жителям Чистополя и Заинска. Несколько минут спустя стало известно о предупреждении МЧС для Нижнекамска, Елабуги и Набережных Челнов.
Министерство обороны РФ в утренней сводке подтвердило уничтожение украинских беспилотников в небе над республикой. Всего за прошедшую ночь над регионами России российские дежурные средства ПВО сбили и перехватили 475 вражеских дронов, заявили в ведомстве.
Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев подтвердил ликвидацию БПЛА.
«~В результате падения обломков на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое было оперативно устранено~. Все оперативные службы работают на месте. Пострадавших нет», — написал Афанасьев в MAX.
Ограничения в аэропортах.
В связи с воздушной угрозой Росавиация ограничила полеты в регионе. В 4:02 Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая прекратил прием и отправку пассажирских рейсов.
Следом за казанским аэропортом план «Ковер» и аналогичные запреты на полеты начали действовать в аэропортах Нижнекамска («Бегишево») и Бугульмы. Диспетчеры направили гражданские лайнеры, следовавшие в Татарстан, ~на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и другие соседние регионы~. Из-за утреннего простоя в расписании казанского авиаузла были задержаны десятки внутренних и международных рейсов. Авиакомпании перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также на курорты Танзании и Турции со сдвигом графика от 4 до 11 часов.
Нормализация обстановки.
Экстренные режимы действовали в республике более пяти часов. В 8:16 Главное управление МЧС объявило об отмене угрозы атаки беспилотников для Казани и Зеленодольска. Ближе к полудню ведомство полностью сняло режим беспилотной опасности для остальных городов.
Пресс-служба Росавиации официально подтвердила снятие всех временных ограничений на работу воздушных гаваней в Казани, Нижнекамске и Бугульме.
В ночь на 31 июля украинские БПЛА ударили по складскому комплексу в Зеленодольске.
8 июля в результате атаки дронов ВСУ получили повреждения несколько предприятий в Нижнекамске. Несколько человек пострадали.