В Татарстане отразили атаку украинских БПЛА

Следом за казанским аэропортом план «Ковер» и аналогичные запреты на полеты начали действовать в аэропортах Нижнекамска («Бегишево») и Бугульмы. Диспетчеры направили гражданские лайнеры, следовавшие в Татарстан, ~на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и другие соседние регионы~. Из-за утреннего простоя в расписании казанского авиаузла были задержаны десятки внутренних и международных рейсов. Авиакомпании перенесли вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, а также на курорты Танзании и Турции со сдвигом графика от 4 до 11 часов.