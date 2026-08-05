Автодорогу на улице Карла Маркса начали асфальтировать в рамках нацпроекта

Техническая готовность участка автодороги на улице Карла Маркса составляет 65%. На первом этапе работ, который прошел в прошлом году, были сделаны тротуары. Теперь на участке протяженностью около полутора километров укладывают асфальтобетонное покрытие. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут проведены в кратчайшие сроки.