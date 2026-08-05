Автодорогу на улице Карла Маркса начали асфальтировать в рамках нацпроекта

В Нижнем Новгороде приступили к асфальтировке дороги по улице Карла Маркса, ведущей к стадиону «Совкомбанк арена» и ФОКу «Мещерский». Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской мэрии.
Техническая готовность участка автодороги на улице Карла Маркса составляет 65%. На первом этапе работ, который прошел в прошлом году, были сделаны тротуары. Теперь на участке протяженностью около полутора километров укладывают асфальтобетонное покрытие. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут проведены в кратчайшие сроки.
Директор подрядной организации Рамиль Юнисов рассказал, что на дороге уже заменили бортовые камни и выполнили фрезеровку старого покрытия. Сейчас рабочие укладывают завершающий слой износа. После окончания работ будет проведена проверка качества дороги, а затем на участке нанесут разметку, установят дорожные знаки и опоры со светофорами.
Напомним, что всего в этом году по нацпроекту предстоит сделать 11,3 км дорог: уложить новое покрытие на площади свыше 275 тысяч квадратных метров и отремонтировать почти 24 тысячи квадратных метров тротуаров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Воскресенском округе завершили ремонт Воскресенское — Русениха — Будилиха.