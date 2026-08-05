Долги управляющей компании привели к расторжению договора с «ТНС Энерго НН»

Жильцы этих домов с 1 сентября переходят на прямые расчёты с поставщиком. Для каждого собственника будет открыт личный лицевой счёт, договоры заключаются автоматически — никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Показания счётчиков необходимо передавать до 25-го числа в «ТНС Энерго НН».