Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долги управляющей компании привели к расторжению договора с «ТНС Энерго НН»

С 1 сентября жители домов на Карла Маркса и Сахарова будут платить за свет напрямую.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде поставщик электроэнергии «ТНС Энерго НН» с 1 сентября в одностороннем порядке расторгает договор с управляющей компанией ООО «Анико» из-за задержек платежей. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Задолженность копилась по двум многоквартирным домам: на улице Карла Маркса, 47, и на улице Академика Сахарова, 115/2. Сроки оплаты нарушались длительное время, что и стало причиной разрыва контракта.

Жильцы этих домов с 1 сентября переходят на прямые расчёты с поставщиком. Для каждого собственника будет открыт личный лицевой счёт, договоры заключаются автоматически — никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Показания счётчиков необходимо передавать до 25-го числа в «ТНС Энерго НН».