На СВО ушел обвиняемый во взятках от Baza белгородский экс-полицейский

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Александру Селиванову вменяют получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также два эпизода превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело было передано судье 9 июля.