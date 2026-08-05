Открылась регистрация на форум среднего профессионального образования

Стартовала регистрация на мероприятия деловой программы финала чемпионата «Профессионалы» по компетенциям промышленного блока. Она пройдет в формате ежегодного форума среднего профессионального образования с 22 по 25 августа, сообщили в Минпросвещения РФ.
Мероприятие организуют на площадке Федерального технопарка профессионального образования в Калуге. В деловой программе финала примут участие представители всех 89 регионов России и более 30 дружественных государств — преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, руководители образовательных организаций, представители органов власти и бизнес-сообщества. Их ждут панельная дискуссия, круглые столы, отраслевые сессии с участием партнеров движения «Профессионалы» и мастер-классы.
«Форум СПО — это ключевое ежегодное событие системы среднего профессионального образования, объединяющее представителей власти, бизнеса, педагогов и студентов. Его главные цели — разработка стратегий для обеспечения технологического суверенитета страны, укрепление связей между колледжами и работодателями, а также демонстрация передовых навыков. Здесь определяются векторы развития системы СПО. И очень важно, что именно движение “Профессионалы” стало тем механизмом, который позволяет нам ежегодно сверять запросы экономики с качеством подготовки кадров и оперативно корректировать образовательные траектории. Уверен, что такой системный подход, основанный на единстве целей и совместной ответственности, позволит нам воспитать новое поколение профессионалов, способных обеспечить технологический суверенитет и устойчивое развитие России на десятилетия вперед», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Мероприятия будут организованы по четырем тематическим блокам: воспитание человека труда, кадры и образование, технологии и инновации, глобальное сотрудничество. Подать заявку на форум можно до 10 августа включительно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.