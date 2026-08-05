Открылась регистрация на форум среднего профессионального образования

«Форум СПО — это ключевое ежегодное событие системы среднего профессионального образования, объединяющее представителей власти, бизнеса, педагогов и студентов. Его главные цели — разработка стратегий для обеспечения технологического суверенитета страны, укрепление связей между колледжами и работодателями, а также демонстрация передовых навыков. Здесь определяются векторы развития системы СПО. И очень важно, что именно движение “Профессионалы” стало тем механизмом, который позволяет нам ежегодно сверять запросы экономики с качеством подготовки кадров и оперативно корректировать образовательные траектории. Уверен, что такой системный подход, основанный на единстве целей и совместной ответственности, позволит нам воспитать новое поколение профессионалов, способных обеспечить технологический суверенитет и устойчивое развитие России на десятилетия вперед», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.