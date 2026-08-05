Как прошла приемная кампания в нижегородских вузах

В нижегородских вузах завершился основной этап приемной кампании. Какие направления оказались самыми востребованными, какие новые программы появились и сколько стоит обучение, рассказывает Pravda-nn.ru.
У поступающих в ННГУ имени Лобачевского наибольший интерес вызвали технические специальности: информатика, математика, программная инженерия, а также экономика и менеджмент. При этом самый высокий конкурс был на гуманитарных направлениях — рекламе, политологии, международных отношениях и журналистике.
Всего число поступающих выросло примерно на 10%, а бюджетных мест по очной форме стало больше на 51 единицу. Количество платных мест практически не изменилось, сообщил начальник управления профориентации и приема абитуриентов университета Павел Агрба.
Среди новых программ — профиль «Проектирование телекоммуникационных систем» на направлении «Информационные системы и технологии» (совместно с ИТ‑кампусом «Неймарк»), профиль «Лидерство и организация корпоративного обучения» на направлении «Педагогическое образование»), а также направления «Информационно‑аналитические системы безопасности» и «Литературное творчество».
Стоимость очного платного обучения — от 230 тысяч рублей в год. Самая дорогая программа (информатика совместно с «Неймарком») стоит 600 тысяч рублей.
В нижегородской «Вышке» лидерами по популярности стали «Программная инженерия», «Экономика» и «Бизнес‑информатика». Наибольший конкурс там же — почти 37 человек на место на «Программной инженерии», 29 — на «Экономике» и 28 — на «Прикладной математике и информатике». Всего в вуз поступило свыше 11 тысяч заявлений, что на 82,16% больше, чем годом ранее.
В ВШЭ также появилась новая программа — «Психология в бизнесе». Платные места на «Филологии» и «Юриспруденции» сократили (на 20 и 46% соответственно), а бюджетные остались нетронутыми. При этом цены на очное обучение начинаются от 400 тысяч рублей. Дороже всего обойдется программа «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» (590 тысяч рублей в год).
В НГЛУ абитуриенты чаще всего выбирали «Международные отношения», «Лингвистику», «Перевод и переводоведение» и «Педагогическое образование». Особый ажиотаж вызвала новая программа «Английский и китайский язык»: на 9 бюджетных мест подано 959 заявлений.
Всего в 2026 году общее число желающих поступить превысило 4 тысячи человек — это на 20% больше прошлогоднего показателя. Впервые за несколько лет бюджетные места (и бакалавриат, и магистратура) выделили на «Международные отношения» и «Туризм», существенно увеличили их число на «Педагогическом образовании».
Заплатить за учебу в Лингвистическом университете придется от 230 до 295 тысяч рублей.
В ПИМУ на программы специалитета подали документы более 8 тысяч абитуриентов — почти в половину больше, чем в прошлом году. Всего поступило 32 718 заявлений.
Треть всех заявлений отправилось на «Лечебное дело», в то время как на одно место среди 299 бюджетных претендует почти 34 человека. На «Педиатрию» конкурс составил еще больше — 48,9 человека на место (подано 7342 заявления), а на «Стоматологию» — 156,2 человека на место при пяти тысячах заявлений.
Стремительно набирает популярность «Клиническая психология»: в этом году на нее подано 2131 заявление (почти втрое больше, чем в прошлом). Там конкурс составляет 53,3 человека на место.
Количество бюджетных мест сохранилось на уровне прошлого года. При этом платных мест на «Стоматологии» стало меньше. Новых направлений по специалитету не появилось, но расширены программы СПО: открыты «Медицинская оптика» и «Акушерское дело».
Самое бюджетное направление — «Медико‑профилактическое дело» (270 тысяч рублей), а самое дорогое — «Стоматология» (450 тысяч рублей в год).
В Мининский университет было подано почти 49 тысяч заявлений (больше на семь тысяч, чем в прошлом году), а число абитуриентов достигло 9775 человек, что тоже больше прошлого года. На педагогическое направление было принято чуть больше 36 тысяч заявлений.
Чаще всего абитуриенты выбирали «Профессиональное обучение» и «Психолого‑педагогическое образование». Количество бюджетных мест на педнаправлениях увеличено до 718.
В 2026 году был открыт первый набор на инженерные профили: «Промышленный инжиниринг», «Химия» и «Физика конденсированного состояния». Также для поступающих на СПО появились ИТ‑направления (веб‑разработка, подготовка DevOps‑инженеров), куда можно поступить по конкурсу аттестатов.
Отучиться в педагогическом университете можно по цене от 165 тысяч до 325 тысяч рублей в год.
Нижегородский РАНХиГС в 2026 году увеличил количество мест почти на 300 — теперь академия готова принять 2233 абитуриента. Головной вуз в Москве выделил хорошую квоту, увидев интерес к нижегородскому филиалу, объяснила директор НИУ Екатерина Лебедева.
Также на бакалавриате появилась новая программа — «Лидеры регионов. Государственное и муниципальное управление», где студенты смогут проходить трехнедельные стажировки в филиалах вуза в Москве, Санкт‑Петербурге и Ростове‑на‑Дону.
Стоимость обучения начинается от 230 тысяч рублей. Самая дорогая программа («Лидеры регионов») стоит 350 тысяч рублей в год.
В технический университет НГТУ в 2026 году поступило заявлений на почти девять тысяч больше, чем в прошлом (53 274 против 44 366 заявлений). Число абитуриентов также выросло почти на тысячу — до 10 597 человек.
Самые популярные направления — «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии». Самый высокий конкурс на программах Института ядерной энергетики и технической физики и Института промышленных технологий машиностроения. Всего в университете 1077 бюджетных мест, при этом количество бюджетных и платных мест на отдельных направлениях увеличено.
Обучение по стоимости начинается от 157 тысяч рублей, а максимальная цена — 400 тысяч рублей.
В Архитектурно‑строительном университете ННГАСУ повысилось и число абитуриентов, и число заявлений — было подано свыше 18 тысяч заявлений (больше на 3,2 тысячи по сравнению с 2025 годом) от почти пяти тысяч абитуриентов (+1,2 тысячи).
Больше всего заявлений подали на направление «Строительство» (2,5 тысячи заявлений), в топе также «Строительство уникальных зданий и сооружений», ИТ‑направления и творческие профили. При этом самый высокий конкурс на «Геодезии и дистанционном зондировании» (64,2 человека на место), «Землеустройстве и кадастрах» (53,3) и «Прикладной информатике» (45,2).
Минимальная стоимость обучения в университете — 160 тысяч рублей. Самая дорогая программа — «Дизайн» (325 тысяч рублей в год).