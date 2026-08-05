Как прошла приемная кампания в нижегородских вузах

В Мининский университет было подано почти 49 тысяч заявлений (больше на семь тысяч, чем в прошлом году), а число абитуриентов достигло 9775 человек, что тоже больше прошлого года. На педагогическое направление было принято чуть больше 36 тысяч заявлений.