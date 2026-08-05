Средняя зарплата в Калининградской области в мае выросла до 83,6 тыс. рублей

На конец июня 2026 года в государственных центрах занятости состояли на учете 3494 незанятых граждан, из них 2412 человек имели статус безработного. В июне 2026 года статус безработного получили 696 человек — на 161 человека, или на 30,1% больше, чем в июне 2025 года. Трудоустройство безработных в июне 2026 года составило 230 человек, что на 2,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.