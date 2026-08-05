Средняя зарплата в Калининградской области в мае выросла до 83,6 тыс. рублей

По данным Калининградстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных, средних и малых организаций в мае 2026 года составила 83 628,9 рубля. По сравнению с маем 2025 года она увеличилась на 10,9%, по сравнению с апрелем 2026 года снизилась на 1,0%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, в мае 2026 года составила 104,7% к уровню мая 2025 года и 98,7% — к уровню апреля 2026 года.
Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на 30 июня 2026 года составила 1,5 млн рублей. Четыре организации имели долги перед 20 работниками, на одного человека задолженность сложилась в сумме 73 тыс. рублей.
На конец июня 2026 года в государственных центрах занятости состояли на учете 3494 незанятых граждан, из них 2412 человек имели статус безработного. В июне 2026 года статус безработного получили 696 человек — на 161 человека, или на 30,1% больше, чем в июне 2025 года. Трудоустройство безработных в июне 2026 года составило 230 человек, что на 2,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Уровень регистрируемой безработицы на конец июня 2026 года составил 0,4% от экономически активного населения. Нагрузка незанятых граждан на одну заявленную вакансию составила 0,3 человека (в июне 2025 года — 0,2 человека).