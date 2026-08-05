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В регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами

Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу во всех регионах РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу во всех регионах России, сообщил исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.

Круглый стол «Методы математического анализа электоральных процессов: современные подходы и практическое применение» проходит в среду в Общественной палате РФ в Москве.

«Во всех регионах Российской Федерации запустили и ведут свою работу общественные штабы по наблюдению в регионах. Мы взаимодействуем тесно и постоянно, поэтому те мероприятия, которые проходят публично — это лишь часть нашего взаимодействия», — сказал Песков в ходе круглого стола.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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