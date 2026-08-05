В регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами

«Во всех регионах Российской Федерации запустили и ведут свою работу общественные штабы по наблюдению в регионах. Мы взаимодействуем тесно и постоянно, поэтому те мероприятия, которые проходят публично — это лишь часть нашего взаимодействия», — сказал Песков в ходе круглого стола.