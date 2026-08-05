В Калининграде в ночь на 6 августа разведут мосты

В Калининграде в ночь на четверг, 6 августа, разведут мосты Юбилейный и Высокий. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Горожан и гостей города просят учитывать это, если планируете посетить в это время Октябрьский остров.
Традиционно мосты разводят по готовности судов к проходу, но только после того, как последний трамвай уйдет в депо. Ориентировочно с 23:00 до 5 утра.
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