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В Калининграде в ночь на 6 августа разведут мосты

Ограничения коснутся мостов Юбилейный и Высокий.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в ночь на четверг, 6 августа, разведут мосты Юбилейный и Высокий. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Горожан и гостей города просят учитывать это, если планируете посетить в это время Октябрьский остров.

Традиционно мосты разводят по готовности судов к проходу, но только после того, как последний трамвай уйдет в депо. Ориентировочно с 23:00 до 5 утра.

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