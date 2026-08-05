В Мурманской области утвердили целевые места по медицинским специальностям

Более 200 целевых мест по медицинским специальностям было утверждено в колледжах на территории Мурманской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Подготовка кадров для этой отрасли отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Кроме того, для регионального минздрава в этом году в ведущих медицинских вузах страны утверждено 91 целевое место по программам специалитета. Еще 43 места выделено по направлениям ординатуры.
Целевой набор предоставляет абитуриентам уникальную возможность зачислиться в учебные заведения на особых условиях с гарантией последующего трудоустройства. Процесс поступления удобен. Так, подать документы на целевые места можно дистанционно через порталы «Госуслуги» и «Работа России».
Министерство здравоохранения Мурманской области оказывает целевикам всестороннюю поддержку на протяжении всего периода обучения. Студентам предоставляется дополнительная стипендия в размере от 3 тысяч до 6 тысяч рублей, а ординаторам — 10 тысяч рублей. Кроме того, ведомство берет на себя расходы по оплате проезда к месту проведения практики на территории Мурманской области и обратно, а также компенсирует затраты на аренду жилья в этот период.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.