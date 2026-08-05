В Мурманской области утвердили целевые места по медицинским специальностям

Министерство здравоохранения Мурманской области оказывает целевикам всестороннюю поддержку на протяжении всего периода обучения. Студентам предоставляется дополнительная стипендия в размере от 3 тысяч до 6 тысяч рублей, а ординаторам — 10 тысяч рублей. Кроме того, ведомство берет на себя расходы по оплате проезда к месту проведения практики на территории Мурманской области и обратно, а также компенсирует затраты на аренду жилья в этот период.