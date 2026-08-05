Пожароопасный сезон в Сибири может вырасти на треть к середине века

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Изменение климата может привести к увеличению пожароопасного сезона в Сибири к середине XXI века на 20−35%. Об этом говорится в сообщении Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
«Изменение климата приводит к увеличению длительности пожароопасного сезона в Сибири. По прогнозам ученых, к середине XXI века он может вырасти на 20−35% по сравнению с показателями конца XX столетия. Повышение температур также учащает грозовую активность, которая служит основным источником возгорания лесов в Сибири. Это создает серьезную угрозу для лиственничных лесов, которые играют важную роль в стабильности вечной мерзлоты и углеродном балансе», — говорится в сообщении.
По словам старшего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Евгения Пономарева, тогда продолжительность пожароопасного сезона может составлять 115−130 дней. Ученые сопоставили данные о мощности излучения огня, метеорологических условиях и гибели лиственничных лесов в 11 лесных районах Сибири, включая лиственничные редколесья Арктики. Для оценки использовались спутниковые данные и информация о потерях лесного покрова на территории Сибири. По мнению исследователей, с начала XXI века фиксируется рост числа пожаров из-за климатических изменений, а экстремальные погодные условия, такие как высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер, регулярно наблюдаемые в макрорегионе, способствуют интенсивному высушиванию лесных горючих материалов и увеличивают долю высокоинтенсивных пожаров.
Наибольший рост интенсивности возгораний и гибели деревьев отмечают в центральных и северо-восточных лесах Сибири, притундровых лесах и тайге в зоне вечной мерзлоты. Результаты исследования опубликованы в журнале Fire.