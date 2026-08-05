Пожароопасный сезон в Сибири может вырасти на треть к середине века

По словам старшего научного сотрудника Института леса им. В. Н. Сукачева СО РАН Евгения Пономарева, тогда продолжительность пожароопасного сезона может составлять 115−130 дней. Ученые сопоставили данные о мощности излучения огня, метеорологических условиях и гибели лиственничных лесов в 11 лесных районах Сибири, включая лиственничные редколесья Арктики. Для оценки использовались спутниковые данные и информация о потерях лесного покрова на территории Сибири. По мнению исследователей, с начала XXI века фиксируется рост числа пожаров из-за климатических изменений, а экстремальные погодные условия, такие как высокие температуры, низкая влажность и сильный ветер, регулярно наблюдаемые в макрорегионе, способствуют интенсивному высушиванию лесных горючих материалов и увеличивают долю высокоинтенсивных пожаров.