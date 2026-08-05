Всего девять минут: в Волгограде на закате закроется Солнце

Вечером 12 августа 2026 года жители Волгограда, как и всей России, смогут наблюдать редкое астрономическое явление — частное солнечное затмение. Оно произойдет прямо на закате и продлится всего девять минут: с 20:03 до 20:12 по московскому времени. Максимальная фаза наступит в 20:08, однако солнечный диск будет перекрыт лишь на 1%.
РИА пишет: главная зрелищная часть небесного шоу развернется уже после наступления темноты. В ночь с 12 на 13 августа наступит пик знаменитого метеорного потока Персеиды.
Астрономы прогнозируют пролет до 120 «падающих звезд» в час, что сделает эту ночь самой яркой в текущем году.
Вдобавок к звездопаду волгоградцы смогут разглядеть в ночном небе сразу шесть планет Солнечной системы.
Наблюдать за небом лучше всего за городом, вдали от уличной подсветки и высотных зданий.
Ранее сообщалось о жесткой засухе и оранжевом уровне опасности из-за нее.