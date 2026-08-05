Более 4 тысяч жителей Красноярского края вышли на пенсию досрочно

Досрочная пенсия также назначается многодетным матерям с тремя и более детьми и одному из родителей ребёнка с инвалидностью (при условии воспитания до 8 лет). Для выхода на пенсию досрочно необходимо иметь установленный специальный стаж и не менее 30 пенсионных коэффициентов.