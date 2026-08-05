Более 4 тысяч жителей Красноярского края вышли на пенсию досрочно

С начала года более 4 тысяч жителей Красноярского края воспользовались правом на досрочную страховую пенсию. Об этом сообщили в региональном СФР.
Льготные условия предусмотрены для работников тяжёлых и опасных профессий, педагогов, медиков, а также для граждан с длительным северным или специальным стажем.
Досрочная пенсия также назначается многодетным матерям с тремя и более детьми и одному из родителей ребёнка с инвалидностью (при условии воспитания до 8 лет). Для выхода на пенсию досрочно необходимо иметь установленный специальный стаж и не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Отделение СФР по Красноярскому краю проводит заблаговременную работу с жителями, претендующими на досрочную пенсию. Для назначения выплат нужно подготовить паспорт, документы о стаже и дополнительные справки в зависимости от категории. Заявление можно подать через Госуслуги, в клиентской службе СФР или МФЦ.
Ранее мы сообщали, что три жительницы Осетии получали северные пособия, не покидая Кавказ.