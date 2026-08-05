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Уролог рассказал, как августовская жара на Кубани приводит к камням в почках

Уролог рассказал, как августовская жара приводит к камням в почках.

Источник: Комсомольская правда

Августовский зной способен привести к формированию камней в почках всего за два месяца. Об этом в эфире телеканала «Краснодар» сообщил врач-уролог Артем Лисикян.

По словам специалиста, при высоких температурах воздуха организм выводит основную влагу с потом, а не через мочевыделительную систему. В результате моча становится более концентрированной, что создает условия для кристаллизации солей и образования конкрементов. Дополнительно из-за дефицита жидкости происходит сгущение крови, ухудшающее снабжение органов кислородом.

Для защиты почек медик советует соблюдать питьевую норму: женщинам выпивать по 40 мл воды на килограмм веса, а мужчинам — по 30 мл. Снизить риски поможет добавление в напитки сока лимона или лайма. Также уролог рекомендует сократить потребление соли и получать кальций из еды, а не из аптечных добавок.