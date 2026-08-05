Уролог рассказал, как августовская жара на Кубани приводит к камням в почках

Для защиты почек медик советует соблюдать питьевую норму: женщинам выпивать по 40 мл воды на килограмм веса, а мужчинам — по 30 мл. Снизить риски поможет добавление в напитки сока лимона или лайма. Также уролог рекомендует сократить потребление соли и получать кальций из еды, а не из аптечных добавок.