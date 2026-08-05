В ВШЭ доказали, что научный подход помогает запускать успешные стартапы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Применение научного метода при создании и тестировании бизнес-идей значительно повышает шансы стартапа на успех и тренирует у предпринимателя особую психологическую устойчивость. К такому выводу пришли исследователи из НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, проанализировав данные 19 тыс. проектов из 47 стран мира, сообщили в пресс-службе университета.
«Экспериментальная проверка гипотезы развивает у начинающих предпринимателей особую психологическую устойчивость. Именно этот навык становится решающим фактором результативности молодого бизнеса в странах с развивающейся экономикой», — говорится в сообщении.
По словам руководителя проекта, профессора Галины Широковой, классический бизнес-план часто отражает лишь ожидания и фантазии его создателя, а не реальность. Альтернатива — научный метод: предприниматель формулирует гипотезу о ценности идеи для рынка, а затем проверяет ее максимально быстрым и дешевым способом — через минимальный жизнеспособный продукт, прототип или пилотный запуск. Если предположение не подтверждается — оно корректируется и тестируется заново, без потери значительных ресурсов.
Ключевой вывод ученых заключается в том, что такой подход не просто экономит ресурсы, но и формирует психологическую устойчивость. «Имея дело с экспериментами, руководитель бизнеса учится восстанавливаться после провалов, менять стратегию и двигаться дальше. Это в буквальном смысле тренирует характер», — подчеркнула Широкова.
Согласно исследованию, важность этого навыка напрямую зависит от внешней среды. В странах с развитой экономикой роль личных качеств предпринимателя менее заметна, тогда как в государствах с трансформирующейся экономикой именно психологическая устойчивость, выработанная благодаря научному подходу, становится главным условием выживания стартапа.
Полученные результаты планируется применять в образовательных программах для руководителей и в корпоративном секторе при запуске новых направлений в условиях неопределенности.