В ВШЭ доказали, что научный подход помогает запускать успешные стартапы

По словам руководителя проекта, профессора Галины Широковой, классический бизнес-план часто отражает лишь ожидания и фантазии его создателя, а не реальность. Альтернатива — научный метод: предприниматель формулирует гипотезу о ценности идеи для рынка, а затем проверяет ее максимально быстрым и дешевым способом — через минимальный жизнеспособный продукт, прототип или пилотный запуск. Если предположение не подтверждается — оно корректируется и тестируется заново, без потери значительных ресурсов.