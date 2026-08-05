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На улице Политбойцов в Нижнем Новгороде введут ограничения остановки и стоянки транспорта с 26 августа

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Источник: Время

Ограничения остановки и стоянки транспорта введут с 26 августа на улице Политбойцов в Нижнем Новгороде — в районе домов №№ 15—17. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с условиями движения и парковки на данных участках улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что с 18 августа ограничат движение транспорта на улице Комсомольской в Нижнем Новгороде.