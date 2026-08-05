Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчики сорвали ремонт двух районных больниц Ростовской области

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года были расторгнуты контракты на капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы развития здравоохранения, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области в первом полугодии 2026 года были расторгнуты контракты на капитальный ремонт двух медицинских учреждений. Об этом говорится в отчете о реализации госпрограммы развития здравоохранения, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Как следует из документа, прекращены контракты на капитальный ремонт врачебной амбулатории в слободе Верхнегреково Кашарского района, а также участковой больницы в поселке Гигант Сальского района. В обоих случаях подрядные организации не выполнили принятые обязательства.

Одновременно в отчете отмечается низкая строительная готовность ряда объектов здравоохранения. Так, готовность стационара Центральной районной больницы Аксайского района составляет 1%, капитального ремонта здания поликлиники ЦГБ Донецка — 5,6%, поликлиники ЦГБ Гуково — 6,1%, здания участковой больницы в поселке Тарасовский — 7,7%, врачебной амбулатории в хуторе Маркин — 11,9%.

Вместе с тем работы на ряде объектов уже завершены. В частности, закончены капитальные ремонты поликлиники № 1 городской больницы Новочеркасска, терапевтического отделения ЦРБ Дубовского района и нескольких фельдшерско-акушерских пунктов. Продолжается реконструкция Центральной городской больницы Азова, а также строительство и ремонт других объектов первичного звена здравоохранения.

Согласно отчету, большинство мероприятий программы должно быть завершено до конца 2026 года. При этом региональные власти не прогнозируют рисков недостижения целевых показателей.

Узнать больше по теме
Донецк: крупнейший промышленный центр Донбасса
Донецк — один из крупнейших городов Донбасса и важный промышленный центр Восточной Европы. Он возник во второй половине XIX века благодаря развитию угледобычи и металлургии, а впоследствии стал одним из главных центров тяжелой промышленности. Сегодня Донецк остается одним из самых известных городов региона: собрали о нем главное.
Читать дальше