В Волжском украденного суслика подбросили в мусорном мешке

— Из-за сломанных крепежей установить суслика на прежнее место технически невозможно. В ближайшее время его передадут на реставрацию скульптору Николаю Карпову. Однако даже после восстановления это будет не прежний суслик, а символ со шрамами и своей историей, — убеждены в администрации Волжского. — Поиски вандалов продолжаются совместно с правоохранительными органами.