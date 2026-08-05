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Житель Кургана за гибель человека в ДТП под Волгоградом получил 1,5 года работ

Лихач вылетел на встречку и убил водителя другой машины.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области завершился суд над 38-летним водителем из Кургана, по вине которого в феврале 2026 года на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» погиб человек. Водитель «Мерседеса» на трассе в Дубовском районе вылетел на встречку и протаранил автомобиль «PEUGEOT РARTNER». 40-летний мужчина за рулем встречной иномарки скончался на месте ДТП. Виновнику аварии вынесли приговор, сообщает прокуратура Волгоградской области.

— Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал полностью, приняв меры к возмещению морального вреда близким погибшего, — рассказали в прокуратуре региона.

Видимо это помогло подсудимому смягчить наказание: за гибель человека он приговорен к полутора годам принудительных работ. На этот же срок ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением любыми транспортными средствами. Дело рассматривали в Дубовском районном суде.