Житель Кургана за гибель человека в ДТП под Волгоградом получил 1,5 года работ

В Волгоградской области завершился суд над 38-летним водителем из Кургана, по вине которого в феврале 2026 года на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» погиб человек. Водитель «Мерседеса» на трассе в Дубовском районе вылетел на встречку и протаранил автомобиль «PEUGEOT РARTNER». 40-летний мужчина за рулем встречной иномарки скончался на месте ДТП. Виновнику аварии вынесли приговор, сообщает прокуратура Волгоградской области.