В Парламентском центре наградили работников строительного комплекса

— Ежегодно перед нашим профессиональным праздником в Парламентском центре вручаются Почетные грамоты. Я понимаю, что это не только оценка вашего труда, но это память для ваших детей и внуков. Сегодняшними наградами вы вписываете свои фамилии в историю развития строительного комплекса, развитие строительной отрасли Воронежской области. Приятно от гостей нашего города слышать, как Воронеж хорошеет с каждым годом. И отрадно, что за этим стоят уже целые династии строителей, — сказал парламентарий.