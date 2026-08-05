В Парламентском центре наградили работников строительного комплекса

Торжественная церемония, приуроченная к профессиональному празднику — Дню строителя, состоялась 5 августа в Малом зале областной Думы.
В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, заслуженный строитель РФ, председатель Комитета регионального парламента по строительной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Сергей Лукин, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин.
Главными гостями торжественной церемонии стали лучшие работники строительных организаций области.
Юрий Матузов, приветствуя участников встречи, подчеркнул, что День строителя объединяет всех, кто причастен к созданию современного облика Воронежской области — от архитекторов и инженеров до рабочих, которые ежедневно находятся на строительных площадках.
— Строительная отрасль нашего региона показывает впечатляющие результаты. За предыдущие пять лет введено в эксплуатацию более 11 млн кв. м жилья. Обеспеченность жильем на одного жителя достигла 36,4 кв. м. Это один из лучших показателей не только в Центральном федеральном округе, но и в России, — сказал Юрий Матузов.
Председатель областной Думы также отметил активное участие строительных компаний в поддержке бойцов специальной военной операции и восстановлении мирной жизни на новых территориях.
— Воронежская область входит в десятку лучших регионов-шефов — в 2025 году строители провели масштабные ремонтные работы на объектах здравоохранения, образования и коммунальной инфраструктуры Луганской Народной Республики, и в 2026 году эту миссию продолжат, — отметил глава регионального парламента.
Он поблагодарил работников отрасли за качественное и оперативное возведение социально значимых объектов: школ, детских садов, поликлиник, больниц, спортивных сооружений. Многие из этих новостроек уже стали визитными карточками региона — например, мегашкола или современные корпуса онкодиспансера, а также музейные пространства, подобные музею ВДВ.
Сергей Лукин, в свою очередь, подчеркнул, что чествование работников строительного комплекса в стенах областной Думы стало доброй традицией.
— Ежегодно перед нашим профессиональным праздником в Парламентском центре вручаются Почетные грамоты. Я понимаю, что это не только оценка вашего труда, но это память для ваших детей и внуков. Сегодняшними наградами вы вписываете свои фамилии в историю развития строительного комплекса, развитие строительной отрасли Воронежской области. Приятно от гостей нашего города слышать, как Воронеж хорошеет с каждым годом. И отрадно, что за этим стоят уже целые династии строителей, — сказал парламентарий.
Далее состоялась церемония награждения. Почетными грамотами Воронежской областной Думы были отмечены отличившиеся представители строительных компаний и организаций региона — от мастеров, каменщиков и инженеров до преподавателей и руководителей организаций.