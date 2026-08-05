Находки под Нижним Новгородом связали древнюю мурому с ранними финскими народами

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили во втором Звягинском могильнике в Нижегородской области большое число артефактов из ранних эпох существования муромы, чье изучение позволило ученым связать это летописное племя с более ранними финно-угорскими народами междуречья Волги и Оки, которые обитали на территории современной Республики Марий Эл и других соседних регионов. Об этом сообщили ученые на пресс-конференции, проходившей в Институте археологии РАН.
«Если раньше первостепенным был ответ на вопрос “когда и почему исчезла мурома”, то нынешний сезон раскопок позволил нам приблизиться к решению проблемы происхождения муромской культуры. Нам посчастливилось обнаружить яркие погребения ранней муромы, чье изучение позволит понять, когда мурома появилась в Нижнем Поочье», — заявила руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова.
Как отметили исследователи, в этом полевом сезоне они изучили наиболее раннюю часть могильника, где расположены захоронения конца VII — начала VIII века. В общей сложности, ученые раскопали около 1 тыс. кв. м. этого региона второго Звягинского могильника, где им удалось обнаружить 43 погребения, большинство из которых было совершено по обряду ингумации, а еще шесть останков древней муромы было кремировано.
В этих могильниках ученым удалось обнаружить множество интересных женских украшений, детских бус и застежек, элементов мужской одежды, оружия и орудий труда, которые позволяют связать древнюю мурому с более ранними памятниками финно-угорских народов, обитавших на территории современной Республики Марий Эл и Нижегородской области и оставивших в VI-VII веках захоронения так называемого Безводнинско-Ахмыловского типа.
В частности, ученым удалось обнаружить в одном из женских погребений уникальный головной убор, украшенный крестовидными фибулами и венчиком из кожаных шнурков, обжатых бронзовыми колечками-скобками. Похожие фибулы ученые ранее находили в могильниках Безводнинско-Ахмыловского типа, а сам головной убор походил на те, которые находили в более поздних могильниках муромы с левобережья Оки, что говорит о преемственности традиций и наличии связей между этими группами древних финских народов.
Еще одной важной находкой стали красные стеклянные бусы и застежки-сюльгамы, найденные в одном из детских захоронений. И те, и другие украшения обычно находят в финских захоронениях VII века и более ранних эпох. Это позволяет говорить о том, что поселения муромы на правом берегу Оки появились как минимум одновременно и при этом они поддерживали культурные связи на протяжении пяти сотен лет, несмотря на наличие мощной водной преграды, подытожила Зеленцова.
О муроме.
Мурома — одно из финских племен, упоминаемых в Повести временных лет, территория расселения которого охватывала оба берега нижнего течения Оки на протяжении около 100 км. 2-й Звягинский могильник открыт в 2022 году, археологические исследования здесь начались в 2023 году. За предыдущие четыре сезона раскопок ученые изучили около 3,5 тыс. кв. м территории могильника и обнаружили сотни металлических украшений, орудий труда и других артефактов, существенно расширивших представления археологов о культуре и повседневной жизни муромы.