Находки под Нижним Новгородом связали древнюю мурому с ранними финскими народами

Еще одной важной находкой стали красные стеклянные бусы и застежки-сюльгамы, найденные в одном из детских захоронений. И те, и другие украшения обычно находят в финских захоронениях VII века и более ранних эпох. Это позволяет говорить о том, что поселения муромы на правом берегу Оки появились как минимум одновременно и при этом они поддерживали культурные связи на протяжении пяти сотен лет, несмотря на наличие мощной водной преграды, подытожила Зеленцова.