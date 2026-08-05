На Дону 29 территориям сократили финансирование на жилье для молодых семей

Министерство строительства Ростовской области внесло изменения в распределение субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 2026 год: в 14 территориях финансирование увеличено, еще 29 городов и районов столкнулись с сокращением ассигнаций. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».