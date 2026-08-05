Итоги отбора на «Музыку балконов» подвели в Нижнем Новгороде

Первый концерт уже прошёл 1 августа во дворике Усадьбы Рукавишниковых: оперные арии и романсы исполнили Екатерина Ясинская и Евгений Фан. 8 августа московский ансамбль Sumarota представит фольклорные композиции в современной обработке во дворике Дома Сироткина (начало в 18:00).