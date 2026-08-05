Итоги отбора на «Музыку балконов» подвели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги отбора артистов для фестиваля «Музыка балконов. Великие реки», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщило министерство культуры Нижегородской области.
В опен‑колле участвовали свыше 50 исполнителей — солисты и коллективы из разных городов России. По результатам отбора сформирована программа из пяти августовских концертов.
Первый концерт уже прошёл 1 августа во дворике Усадьбы Рукавишниковых: оперные арии и романсы исполнили Екатерина Ясинская и Евгений Фан. 8 августа московский ансамбль Sumarota представит фольклорные композиции в современной обработке во дворике Дома Сироткина (начало в 18:00).
16 августа в Арзамасе (Дом землемера Дронова) выступит меццо‑сопрано Марина Степанова, а 22 августа на балконе Нижегородского хорового колледжа имени Л. К. Сивухина — московская исполнительница Юхи́м (Саша Акимова).
Завершит фестивальную серию концерт в Санкт‑Петербурге: на балконе Всероссийского музея А. С. Пушкина (набережная Мойки, 12) выступит меццо‑сопрано Екатерина Килюшик.
Четвёртый сезон фестиваля продлится до 30 августа, всего запланировано 27 концертов — в том числе в Городце, Чкаловске, Иркутске, Плесе и других городах.
Ранее фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа.