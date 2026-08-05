В историческом здании на Ады Лебедевой хотят создать дизайнерское кафе

В Красноярске планируют отреставрировать историческое здание на Ады Лебедевой, 93 и открыть в нем дизайнерскую кофейню.
Здание площадью 76 кв. метров — это объект культурного наследия регионального значения. Его официальное название — «Дом, в котором в декабре 1905 года — апреле 1906 года находилась подпольная типография Красноярского комитета РСДРП и жила участница Парижской Коммуны Е. А. Давыдовская». Во время обыска в марте 1906 года жандармы обнаружили в здании печатный станок, набор революционной брошюры, около четырёх пудов типографского шрифта и порядка десяти тысяч экземпляров печатных изданий.
В 1980-х годах в здании размещалась контрольно-спасательная служба Красноярского края с музеем туризма, а затем — отряд МЧС. С середины 2000-х здание не используется. АО «Исторический квартал» его передали в 2021 году.
Генеральный директор акционерного общества Евгений Хасанов отметил, что найти инвестора для такого маленького объекта было непросто, так как площадь ограничивает варианты использования. При этом есть возможность обойтись относительно небольшими затратами на реставрацию.
Инвестором реставрации дома стало ООО «КрасРедевелопмент». Компания планирует привести здание в порядок: сохранить объём здания, восстановив фасад, кровлю, оконные проёмы и декоративные элементы. Все работы на объекте культурного наследия должны проводиться по согласованному проекту. Для инвестора этот проект станет первым опытом работы с объектом культурного наследия, а специалисты АО «Исторический квартал» будут сопровождать его на всех этапах.
После окончания реставрации здесь появится заведение общественного питания, оформление которого будет связано с историей этого места. Предполагается, что внутри появится экспозиция, посвящённая работавшей здесь подпольной типографии.
«За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов в Красноярске, в том числе благоустройство парка им. Чернышевского, инициировала реновацию Кировского сквера. С объектами культурного наследия мы раньше не работали, поэтому решили начать с небольшого здания. Это хороший шанс получить такой опыт, тем более объект находится в очень удачном месте. Мы видим его как пространство с кофейней, небольшим офисом и музейной экспозицией, посвящённой истории подпольной типографии. При этом мы понимаем, что фасад здания находится под охраной, и все работы будут выполняться с соблюдением требований к сохранению объекта культурного наследия», — рассказал руководитель ООО «КрасРедевелопмент» Андрей Шевелев.
Здание акционерное общество «Исторический квартал» передало инвестору в аренду на семь лет с правом выкупа. Начальная годовая арендная плата составила 134 тысячи 417 рублей. Общая начальная стоимость выкупа дома и земли — 2 миллиона 593 тысячи 63 рубля.