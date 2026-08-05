В историческом здании на Ады Лебедевой хотят создать дизайнерское кафе

«За последние годы наша компания реализовала несколько крупных проектов в Красноярске, в том числе благоустройство парка им. Чернышевского, инициировала реновацию Кировского сквера. С объектами культурного наследия мы раньше не работали, поэтому решили начать с небольшого здания. Это хороший шанс получить такой опыт, тем более объект находится в очень удачном месте. Мы видим его как пространство с кофейней, небольшим офисом и музейной экспозицией, посвящённой истории подпольной типографии. При этом мы понимаем, что фасад здания находится под охраной, и все работы будут выполняться с соблюдением требований к сохранению объекта культурного наследия», — рассказал руководитель ООО «КрасРедевелопмент» Андрей Шевелев.