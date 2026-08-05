С 1 сентября 11 земских учителей приступят к работе в Республике Алтай

Одиннадцать участников программы «Земский учитель» нацпроекта «Молодёжь и дети» приступят к работе в общеобразовательных организациях в отдаленных сельских районах Республики Алтай с 1 сентября, сообщили в министерстве образования и науки региона.
«Программа “Земский учитель” доказывает свою эффективность для Республики Алтай. За период ее действия с 2020 по 2025 год в сельские школы региона уже удалось привлечь 47 квалифицированных педагогов. Это позволило существенно сократить кадровый разрыв между городом и селом», — отметила министр образования и науки региона Ольга Саврасова.
Всего на участие в программе в текущем году было подано 184 заявки. Наибольший конкурс зафиксирован по «дефицитным» предметным направлениям — математике, русскому языку и литературе, иностранным языкам.
В итоге выбранные педагоги приступят к работе в шести муниципалитетах республики: Усть-Канском, Усть-Коксинском, Онгудайском, Чойском, Шебалинском и Майминском районах. Каждый земский учитель получит единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. В выбранных сельских школах эти педагоги должны отработать не менее пяти лет.
Кроме того, в республике пройдет дополнительный конкурсный отбор претендентов на право получения выплаты в 2026 году. Цель — закрытие оставшихся вакантных должностей учителей в отдаленных школах региона. Для участия в отборе необходимо подать заявку через федеральный портал «Земский учитель». Прием документов осуществляется до 17 августа.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.