Субсидии помогают агрокомплексу «Россохи» в Прикамье повышать объёмы молока

Субсидии из краевого бюджета позволяют агрокомплексу «Россохи», действующему в Чусовском округе, наращивать объёмы производства молока.
5 августа в агрокомлпексе, во время рабочей поездки в округ, побывал глава региона Дмитрий Махонин и поделился впечатлениями от посещения одного из ведущих предприятий отрасли в своём мессенджере MAX.
«Россохи» являются частью одного из самых крупных агрохолдингов региона в сфере молочного животноводства, в котором на сегодняшний день действуют ООО «Ключи» в Чусовом и «Агрофирма Ключи» в Берёзовке. В агропромышленном хозяйстве Чусовского округа сегодня насчитывается более 1,8 тысяч голов скота, состав дойного стада — 810 голов. В хозяйстве отмечают, что в прошлом году валовый надой был выше 7,5 тысяч тонн, а продуктивность в среднем превышала 9 тонн молока на корову.
Это хозяйство развивается в том числе и благодаря помощи краевого бюджета, из которого в 2025 году агрокомплекс получил 15, 5 млн рублей, а в первом полугодии 2026 года — ещё 15,2 млн рублей. Субсидии идут для поддержки производства молока и агротехнических работ.
Модернизация производства в этом хозяйстве ведётся постоянно и активно. В 2020 году здесь заменили зерносушилку, а на сегодняшний день ее продолжают модернизировать, в планах — установка бункеров для хранения зерна. 2022 год стал периодом строительства животноводческой фермы на 200 голов. А в апреле 2026 года стартовала модернизация двух животноводческих комплексов, каждый из которых рассчитан на 600 годов. Эти работы уже подходят к концу. Субсидии края помогли возместить часть затрат на строительство и модернизацию объектов.
Собственник агрокомлпекса «Россохи» Виталий Бобриков отметил, что нынче сроки капремонта совпали с назревшей необходимостью модернизации хозяйства.
«Обновляем стойловое оборудование, систему навозоудаления и вентиляцию. Это улучшит микроклимат и условия труда для сотрудников. Работы уже ведутся, часть перенесем на следующий год», — отметил Виталий Бобриков.
В администрации края отметили, что агрокомлпекс ведёт социально-активный бизнес и вкладывает свои средства в развитие инфраструктуры села. За счёт этих средств в 2025 году получилось заасфальтировать основную дорогу в Никифорово. Путь проходит по центральной улице с подъездами к детскому саду, администрации и дому культуры.