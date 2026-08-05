Субсидии помогают агрокомплексу «Россохи» в Прикамье повышать объёмы молока

Модернизация производства в этом хозяйстве ведётся постоянно и активно. В 2020 году здесь заменили зерносушилку, а на сегодняшний день ее продолжают модернизировать, в планах — установка бункеров для хранения зерна. 2022 год стал периодом строительства животноводческой фермы на 200 голов. А в апреле 2026 года стартовала модернизация двух животноводческих комплексов, каждый из которых рассчитан на 600 годов. Эти работы уже подходят к концу. Субсидии края помогли возместить часть затрат на строительство и модернизацию объектов.