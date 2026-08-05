В Прикамье возбуждено дело после гибели двух несовершеннолетних в ДТП

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних девочке в ДТП с питбайком, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь о трагедии, которая произошла 19 июля на 8-м километре дороги Ваньки — Степаново. По данным следствия, 45-летняя женщина за рулём автомобиля «Ссанг Йонг» столкнулась с питбайком, которым управляла 15-летняя девочка.14-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте. Водитель питбайка была госпитализирована, но впоследствии скончалась в больнице. Следователи назначили автотехническую экспертизу, продолжают устанавливать все обстоятельства.
«По уголовному делу назначена и проводится судебная автотехническая экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказли сайту perm.aif.ru в следкоме.
Также в ведомстве напомнили, что дети не имеют права управлять транспортными средствами без прав и без контроля взрослых. Необходимо соблюдать правила дорожного движения. В противном случае наступает уголовная ответственность.