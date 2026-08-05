Светофор настроили — перекрёсток встал колом: что происходит на Гагарина и Куйбышева

В итоге после перенастройки перекрёсток стал не столько безопаснее, сколько нервнее, отметил эксперт, собеседник редакции. Машины не успевают проехать за одну фазу, пешеходы не хотят ждать длинный красный, в итоге и те и другие всё чаще принимают решения «на авось». На фоне роста смертности в ДТП в Калининграде такие эксперименты со светофорами выглядят особенно спорно.