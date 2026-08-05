Светофор настроили — перекрёсток встал колом: что происходит на Гагарина и Куйбышева

На перекрёстке Гагарина и Куйбышева после перенастройки светофора появились пробки. Читатели «Клопс» жалуются, что теперь движение встаёт со стороны Невского — очередь тянется аж от АЗС «Лукойл», то есть практически середина улицы.
По словам автомобилистов, раньше серьёзных заторов здесь почти не было ни с одной стороны: ни при движении по Гагарина, ни при поворотах на Куйбышева и обратно. Теперь часть водителей вынуждена искать объезд через Литовский Вал и Московский проспект.
Корреспондент «Клопс» в сопровождении транспортного инженера побывал на перекрёстке и замерил фазы светофора. В настоящее время для тех, кто едет по Гагарина из центра, ожидание на красный занимает 77 секунды. Затем 35 секунд горит зелёный для движения прямо, а ещё 15 секунд — стрелка налево на Куйбышева.
Со стороны въезда в город по Гагарина красный сигнал длится примерно 76 секунд. Потом 27 секунд работает стрелка направо на Куйбышева и ещё 35 секунд — зелёный для движения прямо в сторону центра.
Самая заметная проблема — на выезде с Куйбышева. Там зелёный горит лишь около 18 секунд, зато ожидание занимает примерно 94 секунды. За одну фазу перекрёсток успевают проехать 14−15 машин. Если в потоке оказывается автобус, пропускная способность становится ещё ниже. Остальные автомобили остаются ждать следующего цикла.
Из-за этого водители начинают нервничать и нарушать правила. Одни поворачивают не из своего ряда, другие — пытаются проскочить на загоревшийся красный. В итоге перенастройка, которая должна была упорядочить движение, на практике создаёт новые конфликтные точки.
Есть вопросы и к пешеходным фазам. Ожидание на переходах через Куйбышева и Чувашскую может доходить до 90 секунд. Люди ждать готовы не всегда — некоторые идут на запрещающий, то есть возникает и ещё одна проблема на том же участке.
Бело-лунные сигналы, которые должны предупреждать водителей о движении пешеходов, работают вразнобой. Они могут продолжать мигать даже тогда, когда люди уже не переходят дорогу. Из-за этого их эффективность фактически сводится к нулю. Похожую беду с такими сигналами можно увидеть и на других перекрёстках города.
Отдельная неприятность — состояние пешеходных переходов. На перекрёстке частично вырезан асфальт, но рабочих на месте нет. Пешеходам приходится обходить неровности, особенно неудобно маломобильным людям и родителям с колясками. Почему нельзя вырезать покрытие и сразу довести участок до нормального состояния, непонятно.
В итоге после перенастройки перекрёсток стал не столько безопаснее, сколько нервнее, отметил эксперт, собеседник редакции. Машины не успевают проехать за одну фазу, пешеходы не хотят ждать длинный красный, в итоге и те и другие всё чаще принимают решения «на авось». На фоне роста смертности в ДТП в Калининграде такие эксперименты со светофорами выглядят особенно спорно.
На Гаражной светофор решили настроить под интересы водителей-нарушителей, которые забивают перекрёсток на площади Победы. Сработало ли это, читайте в материале «Клопс».