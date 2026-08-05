Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде планируют развести мосты Юбилейный и Высокий

Водители и пешеходы должны заранее продумать маршрут.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в ночь на 6 августа планируют развести мосты Юбилейный и Высокий. Об этом сообщает городская администрация.

Водителям и пешеходам, которые окажутся в это время в районе острова Октябрьский, власти Калининграда рекомендуют заранее продумать маршрут.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше