В Калининграде планируют развести мосты Юбилейный и Высокий

В Калининграде в ночь на 6 августа планируют развести мосты Юбилейный и Высокий. Об этом сообщает городская администрация.
Водителям и пешеходам, которые окажутся в это время в районе острова Октябрьский, власти Калининграда рекомендуют заранее продумать маршрут.
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