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СК признал гибель четырех туристов в Пермском крае несчастным случаем

СК: гибель четырех туристов в Пермском крае признана несчастным случаем.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 5 авг — РИА Новости. Гибель четырех туристов в районе пермского плато Кваркуш признана несчастным случаем, уголовное дело прекращено из-за отсутствия события преступления, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.

В конце февраля в районе плато Кваркуш в Пермском крае во время 100-километрового похода пропали пять уфимских туристов на снегоходах. Было возбуждено уголовное дело. В начале марта стало известно о гибели четырех потерявшихся. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали с обморожением. Позднее состояние туриста улучшилось, он был переведен в больницу в Башкирии.

«В производстве следственных органов СК России по Пермскому краю находилось уголовное дело, которое было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай», — рассказали в следственном управлении.

Собеседница агентства уточнила, что в период расследования были проведены все необходимые следственные действия и ряд экспертных исследований.