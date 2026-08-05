СК признал гибель четырех туристов в Пермском крае несчастным случаем

В конце февраля в районе плато Кваркуш в Пермском крае во время 100-километрового похода пропали пять уфимских туристов на снегоходах. Было возбуждено уголовное дело. В начале марта стало известно о гибели четырех потерявшихся. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали с обморожением. Позднее состояние туриста улучшилось, он был переведен в больницу в Башкирии.