СКР возбудил уголовные дела из-за нарушения жилищных прав в Кунгуре и Соликамске

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что многоквартирный дом в Соликамске, признанный непригодным для проживания еще в 2017 году, не был расселен в установленный срок — до декабря 2025 года. При этом после пожара, произошедшего в доме в мае 2026 года, протекающая кровля создает угрозу жизни жителям из-за риска замыкания электропроводки. В Кунгуре дожди заливают квартиры в доме, признанном аварийным. Из-за сырости на стенах и потолках образуется плесень.