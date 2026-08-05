Сборная Калининградской области завоевала серебро и бронзу первенства России по эстафетному бегу

В смешанной эстафете 4×400м бежали Татьяна Ковтун, Василиса Ракова, Дмитрий Спиридонов и Антон Данилин. Их результат 3 минуты 36,46 секунды обеспечил бронзу. И здесь был обновлен областной рекорд среди юниоров до 20 и 23 лет и среди мужчин и женщин.