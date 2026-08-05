Автодорогу на улице Карла Маркса начали асфальтировать в Нижнем Новгороде

По словам директора подрядной организации Рамиля Юнисова, на объекте уже обновили бортовые камни и провели фрезеровку прежнего покрытия. В настоящее время специалисты наносят финишный слой износа. После завершения основных работ специалисты проверят качество дорожного полотна, а затем займутся нанесением разметки, установкой дорожных знаков и опор со светофорами.