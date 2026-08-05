Автодорогу на улице Карла Маркса начали асфальтировать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали работы по укладке асфальта на улице Карла Маркса — дорога ведёт к стадиону «Совкомбанк Арена» и физкультурно‑оздоровительному комплексу «Мещерский». Реализация проекта идёт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
На данный момент техническая готовность дорожного участка достигает 65%. В прошлом году в ходе первого этапа здесь обустроили тротуары. Сейчас подрядчики занимаются асфальтировкой участка протяжённостью примерно 1,5 км. Для снижения неудобств для водителей работы стараются выполнить максимально оперативно.
По словам директора подрядной организации Рамиля Юнисова, на объекте уже обновили бортовые камни и провели фрезеровку прежнего покрытия. В настоящее время специалисты наносят финишный слой износа. После завершения основных работ специалисты проверят качество дорожного полотна, а затем займутся нанесением разметки, установкой дорожных знаков и опор со светофорами.
В рамках нацпроекта в текущем году планируется привести в порядок 11,3 км дорог: уложить новое покрытие на площади более 275 тысяч квадратных метров, а также отремонтировать порядка 24 тысяч квадратных метров тротуаров.
Ранее ремонт путепровода у Мызинского моста завершили на 90%.