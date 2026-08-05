Юрий Шалабаев объявил о старте уборочной кампании в Нижнем Новгороде

В первый день в поля вышли три хозяйства, в ближайшее время к ним присоединятся остальные. Всего в этом году предстоит убрать почти 11,5 тысячи гектаров. Основная ставка сделана на озимую пшеницу — более 6 тысяч гектаров. Также аграрии соберут ячмень, овёс, горох и кукурузу.