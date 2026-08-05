Сколько волгоградских предпринимателей перешли на АвтоУСН?

Применять АвтоУСН могут компании и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей, численностью сотрудников не более пяти и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн рублей. Переход добровольный. Те, кто уже на УСН или НПД, могут перейти с начала любого месяца, уведомив налоговую через личный кабинет или уполномоченный банк.