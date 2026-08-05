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Сколько волгоградских предпринимателей перешли на АвтоУСН?

Применять АвтоУСН могут компании и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и числом сотрудников не более 5.

В Волгоградской области растёт число предпринимателей, выбравших автоматизированную упрощённую систему налогообложения. За первое полугодие их количество увеличилось на 68% — с 2 895 до 4 889.

Новый режим ввели в регионе с 1 января 2026 года в рамках эксперимента. Он освобождает бизнес от рутинной отчётности: налог рассчитывается автоматически на основе данных, поступающих в налоговую от онлайн-касс и банков. Плательщики АвтоУСН не сдают декларации по НДФЛ и страховым взносам.

За полгода суммарный доход налогоплательщиков на новом режиме достиг 25 млрд рублей, из них 92% пришлось на индивидуальных предпринимателей. В бюджет поступило около 1,2 млрд рублей налогов.

Применять АвтоУСН могут компании и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей, численностью сотрудников не более пяти и остаточной стоимостью основных средств до 150 млн рублей. Переход добровольный. Те, кто уже на УСН или НПД, могут перейти с начала любого месяца, уведомив налоговую через личный кабинет или уполномоченный банк.

Более подробную информацию о порядке применения АвтоУСН можно получить на сайте ФНС или на промостранице налогового режима.