Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыта регистрация на III Международный симпозиум «Создавая будущее»

Ключевое событие года в области науки и культуры пройдет 12—13 ноября и соберет более 7000 участников из разных стран для совместного проектирования позитивных сценариев развития настоящего и будущего.

Источник: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Стартовала регистрация участников III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится 12—13 ноября 2026 года на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Мероприятие, организованное по поручению Президента РФ Владимира Путина, продолжает традиции масштабных форумов 2024 и 2025 годов и вновь соберет ведущих экспертов, государственных деятелей, ученых и представителей креативных индустрий со всего мира.

Ключевой задачей симпозиума станет совместный поиск ответов на глобальные вызовы и формирование устойчивых механизмов адаптации к стремительным изменениям.

В этом году на главной международной площадке встретятся более 7000 участников. В 2024 году проект объединил участников из 101 страны мира, в 2025 году — из 86. Организаторы делают акцент на расширении нетворкинга, развитии молодежных и креативных форматов, чтобы сделать диалог максимально продуктивным и практико-ориентированным.

Масштабная программа симпозиума разделена на три тематических трека, которые охватывают ключевые аспекты человеческого развития. В рамках запланированных 35 мероприятий эксперты обсудят не только вызовы, но и возможности, которые открывают перед человеком новые технологии, культурные коды и социальные институты, подчеркивая важность единства науки, культуры и общих ценностей.

Трек «Человек и ценности» будет посвящен вопросам смысла жизни, семьи как базовой ценности будущего и этике самореализации. Участников ждут паблик-токи, практические тренинги и даже съезд фантастов с футурологами. Ярким элементом трека станет серия вдохновляющих интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями науки и искусства, которые поделятся личными историями успеха и практическими советами по переосмыслению своей роли в созидании.

Трек «Прогресс» сосредоточится на передовых разработках в сфере искусственного интеллекта и новых научных горизонтах. Открытая программа включает форсайт-сессии, научные стендапы и технопоказ, где в формате подиумного шоу будут представлены устройства будущего.

В свою очередь, трек «Культура и искусство» затронет вопросы нематериального наследия, модной индустрии и будущего культурных институций. Здесь пройдет II Музейный конгресс на тему «Музей — место формирования будущего», а также международный питчинг кинопроектов, где тревоги о завтрашнем дне переработают в позитивные сценарии.

Ярким культурным событием станет торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Премия призвана возродить интерес к жанру как к инструменту научно-технического прогресса, объединяя и поощряя лучшие произведения, опубликованные в 2025 году. Кроме того, гостей ждет открытие игрового лобби «Катка будущего», где видеоигры будут представлены как стратегический и объединяющий культурный ресурс, а также Открытый лекторий, в котором опытные эксперты и молодые специалисты представят срез мнений о том, каким будет счастливое будущее.

Одним из главных практических итогов симпозиума станет формирование профессионального сообщества, нацеленного на долгосрочное сотрудничество.

Для участников также проведут кейс-чемпионат космических компетенций, лучшие команды которого получат возможность стажировки в ведущих космических компаниях страны. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.