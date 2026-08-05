Открыта регистрация на III Международный симпозиум «Создавая будущее»

Ярким культурным событием станет торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Премия призвана возродить интерес к жанру как к инструменту научно-технического прогресса, объединяя и поощряя лучшие произведения, опубликованные в 2025 году. Кроме того, гостей ждет открытие игрового лобби «Катка будущего», где видеоигры будут представлены как стратегический и объединяющий культурный ресурс, а также Открытый лекторий, в котором опытные эксперты и молодые специалисты представят срез мнений о том, каким будет счастливое будущее.