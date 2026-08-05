Открыта регистрация на III Международный симпозиум «Создавая будущее»

Стартовала регистрация участников III Международного симпозиума «Создавая будущее», который состоится
В этом году на главной международной площадке встретятся более 7000 участников. В 2024 году проект объединил участников из 101 страны мира, в 2025 году — из 86. Организаторы делают акцент на расширении нетворкинга, развитии молодежных и креативных форматов, чтобы сделать диалог максимально продуктивным и практико-ориентированным.
Масштабная программа симпозиума разделена на три тематических трека, которые охватывают ключевые аспекты человеческого развития. В рамках запланированных 35 мероприятий эксперты обсудят не только вызовы, но и возможности, которые открывают перед человеком новые технологии, культурные коды и социальные институты, подчеркивая важность единства науки, культуры и общих ценностей.
Трек «Человек и ценности» будет посвящен вопросам смысла жизни, семьи как базовой ценности будущего и этике самореализации. Участников ждут паблик-токи, практические тренинги и даже съезд фантастов с футурологами. Ярким элементом трека станет серия вдохновляющих интервью со знаменитыми спортсменами, деятелями науки и искусства, которые поделятся личными историями успеха и практическими советами по переосмыслению своей роли в созидании.
Трек «Прогресс» сосредоточится на передовых разработках в сфере искусственного интеллекта и новых научных горизонтах. Открытая программа включает форсайт-сессии, научные стендапы и технопоказ, где в формате подиумного шоу будут представлены устройства будущего.
В свою очередь, трек «Культура и искусство» затронет вопросы нематериального наследия, модной индустрии и будущего культурных институций. Здесь пройдет II Музейный конгресс на тему «Музей — место формирования будущего», а также международный питчинг кинопроектов, где тревоги о завтрашнем дне переработают в позитивные сценарии.
Ярким культурным событием станет торжественная церемония вручения Всероссийской литературной премии в области научной фантастики. Премия призвана возродить интерес к жанру как к инструменту научно-технического прогресса, объединяя и поощряя лучшие произведения, опубликованные в 2025 году. Кроме того, гостей ждет открытие игрового лобби «Катка будущего», где видеоигры будут представлены как стратегический и объединяющий культурный ресурс, а также Открытый лекторий, в котором опытные эксперты и молодые специалисты представят срез мнений о том, каким будет счастливое будущее.
Для участников также проведут кейс-чемпионат космических компетенций, лучшие команды которого получат возможность стажировки в ведущих космических компаниях страны. Подать заявку на участие можно на официальном сайте.